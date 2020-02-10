Екатеринбург, , 09:18 — REGNUM Параолимпиец Михаил Асташов не стал продолжать работу в сервисе «Яндекс. Еда» в Екатеринбурге. Об этом сообщает Е1.

Как заявил изданию сам спортсмен, он не ожидал, что курьерская форма прославит его на всю Россию. Асташов успел отработать только одну смену.

«После ажиотажа, который поднялся вокруг меня, я перестал там работать», — сказал параолимпиец.

Спортсмен продолжает работу на кафедре физкультуры Лесотехнического университета, а также в спортклубе при региональном минспорте.

Как сообщало ИА REGNUM, уральский параолимпиец Михаил Асташов стал широко известен после видеоролика, в котором спортсмен на протезах одет в униформу «Яндекс. Еда». Предполагалось, что паратриатлонист копит деньги на участие в отборочных соревнованиях Параолимпиады, однако позже выяснилось, что финансовых проблем у Асташова нет.

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