Нур-Султан, , 09:00 — REGNUM 16 аудиторов в Казахстане были осуждены за коррупционные преступления по итогам 2017−2019 годов. Об этом 10 февраля заявил министр финансов республики Алихан Смаилов на правительственном часе в Мажилисе (парламенте).

По его мнению, основной причиной коррупции является прямые контакты аудитора с объектом проверки. Смаилов видит решение проблемы в автоматизации государственного аудита.

Еще одной причиной коррупции министр считает низкие заработные платы аудиторов. По его данным, за два года около 40% сотрудников уволились. Смаилов призвал повысить зарплаты всем аудиторам.

Отметим, с января 2020 года зарплата государственным аудиторам Счетного комитета Казахстана была повышена на 70%.

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