Нур-Султан, 10 февраля 2020, 09:00 — REGNUM 16 аудиторов в Казахстане были осуждены за коррупционные преступления по итогам 2017−2019 годов. Об этом 10 февраля заявил министр финансов республики Алихан Смаилов на правительственном часе в Мажилисе (парламенте).
По его мнению, основной причиной коррупции является прямые контакты аудитора с объектом проверки. Смаилов видит решение проблемы в автоматизации государственного аудита.
Еще одной причиной коррупции министр считает низкие заработные платы аудиторов. По его данным, за два года около 40% сотрудников уволились. Смаилов призвал повысить зарплаты всем аудиторам.
Отметим, с января 2020 года зарплата государственным аудиторам Счетного комитета Казахстана была повышена на 70%.
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