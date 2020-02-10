Токио, , 09:04 — REGNUM На лайнере в Иокогаме выявлено еще 60 случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 февраля сообщает министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии.

В результате исследований коронавирус был подтвержден у ещё 60 человек. Таким образом, общее число заболевших на лайнере достигло 130.

По словам министра здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии Кацунобу Като, ввиду серьезности положения на лайнере будет рассматриваться вопрос о высадке пассажиров на берег. На данный момент проверяется возможность обеспечения высадки.

Напомним, всего на борту лайнера находятся 3700 пассажиров из 50 стран.

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