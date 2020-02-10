Оренбург, , 08:59 — REGNUM В Оренбурге в январе 2020 года за превышение норм тонировки задержано 660 автомобилей. В отношении нарушителей возбуждены административные производства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

В ведомстве отметили, что ежедневно инспекторы ДПС проводят проверки на дорогах и выявляют машины, на которых состояние стекол не соответствует требованиям технического регламента о безопасности транспорта.

Стоит отметить, что административные протоколы составляются по части 3.1 статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств». Санкция предусматривает штраф в размере 500 рублей.