Москва, , 08:49 — REGNUM Информация о резком скачке радиации в Москве не соответствует действительности. Об этом сообщил генеральный директор ФГУП «Радон» Алексей Лужецкий, передаёт РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация о «скачке радиации» в Юго-Восточном административном округе Москвы. Эти сведения опровергли в МЧС России.

По словам Лужецкого, на юго-востоке города 7 февраля был установлен новый датчик, пока работающий в тестовом режиме, поэтому возможны технические сбои.

«Это технический сбой данного оборудования, не более», — заявил директор ФГУП.

Он отметил, что действующая система в этой части столицы никакого превышения не зафиксировала.

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