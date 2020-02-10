Москва, , 08:27 — REGNUM Парки Москвы приглашают москвичей и гостей столицы отметить 14 февраля День всех влюбленных. Специальную праздничную программу подготовили 12 парков, сообщается на портале градоначальника.

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В частности, праздничные мероприятия в День святого Валентина пройдут в парке Горького, парках «Кузьминки», «Фили» и др. Большинство мероприятий можно посетить бесплатно.

В этот день можно будет взять уроки парного фигурного катания, послушать романтическую музыку, выиграть фотоконкурс на лучшую пару, сделать валентинку для любимого человека и др.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в День святого Валентина все желающие смогут признаться в любви с большого медиаэкрана.

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