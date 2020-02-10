Тбилиси, , 08:42 — REGNUM Три гражданина Грузии, которые просили помочь вернуться на родину из Китая, прилетели в Тбилиси 9 февраля. Об этом сообщает Общественное телевидение Грузии.

По данным журналистов, возвращение домой грузинским гражданам обеспечило «Объединение аэропортов Грузии». Соответствующее поручение им было направлено министром экономики и устойчивого развития Натией Турнава.

Как передавало ИА REGNUM, ранее три гражданина Грузии обратились в посольство своей страны в Китае с просьбой помочь вернуться на родину. Проблема возникла из-за того, что почти не осталось авиакомпаний, совершающих рейсы в Китай из-за распространения там коронавируса 2019-nCoV, и стоимость билетов на самолеты сильно возросла.

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