Актау, Казахстан, , 08:14 — REGNUM Красным цветом воды в Каспийском море обеспокоились жители поселка Приморский в казахстанском городе Актау, сообщает 10 февраля издание «Лада».

Вода окрасилась в красный оттенок на участке побережья в Актау. Ранее подобное явление уже объясняли в департаменте экологии Мангистауской области.

По данным экологов, вода окрашивается в характерный цвет из-за диатомовых водорослей, которые не представляют опасности для окружающей среды.

Напомним, в июле 2019 года вода в одном из рыбных хозяйств Актау окрасилась в красный цвет. Рыбоведы заверили, что водоросли, которые окрашивают воду, безвредны для рыб.

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