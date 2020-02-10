Чебоксары, 10 февраля 2020, 08:14 — REGNUM В Чувашии на профилактику по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции выделяются средства из резервного фонда республики. Соответствующее распоряжение подписал врио главы Чувашии — глава регионального правительства Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Согласно распоряжению, минздраву из резервного фонда Чувашии выделяется 49 639,5 тыс. рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце января в Чувашии прошли учения при обнаружении пациента с подозрением на коронавирус. Также утверждён план организационных санитарно-противоэпидемических мероприятий и создан оперативный штаб, в который вошли представители органов власти.
Напомним, в Чувашии в медицинском стационаре размещены девять жителей Китая, которые прибыли в республику для участия в строительстве китайского агропромышленного парка.