Москва, , 08:13 — REGNUM Около 3 тыс. обращений и жалоб поступило на горячую линию по услугам такси и каршеринга, проведённую Роспотребнадзором, сообщается на сайте ведомства.

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Из общего числа обращений граждан большинство — 1976 — касались вопросов пользования услугами такси.

После горячей линии Роспотребнадзор подготовил 126 проектов претензий и 11 проектов исковых заявлений. Возбуждены административные дела и проведены служебные расследования по 13 жалобам граждан РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор проводил горячую линию по услугам такси и каршеринга с 27 декабря 2019 года по 15 января 2020 года.

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