Оренбург, , 08:18 — REGNUM Работу СУ СКР по Оренбургской области подвергнут проверке. По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина в центральный аппарат ведомства затребованы материалы внутренней проверки, которую проводили оренбургские следователи по заявлениям мужа Юлии Р., осужденной за мошенничество, сообщает СКР.

Центральный аппарата ведомства намерен изучить материалы и дать оценку проведенным проверочным мероприятиям. Стоит отметить, проверку проводили в 2019 году по жалобам супруга Юлии Р. Он считал причастность жены к преступлению сомнительной.

Юлия Р. осуждена в 2017 году к четырем годам лишения свободы. По версии следствия, оренбурженка продала доли в доме, который признали самовольной постройкой.

Оренбургские следователи проверили информацию о противоправных действиях чиновников и правоохранителей, а также данные о вынесении неправосудных решений по гражданским делам. По итогам следственные органы вынесли решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Теперь центральному аппарату СКР предстоит оценить действия своих оренбургских коллег.