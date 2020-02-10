Париж, , 08:05 — REGNUM В парижском Лувре выставка, посвященная Леонардо да Винчи, будет открыта и днем и ночью с 21 по 23 февраля 2020 года, передает BFM TV.

Директор парижского музея Жан-Люк Мартинес заявил, что престижная выставка, посвященная итальянскому художнику в Лувре, завершится в конце февраля тремя безостановочными рабочими днями.

«Для посетителей это уникальная возможность увидеть столько работ, собранных гением эпохи Возрождения, и всё это в особой атмосфере, характерной для ночи», — подчеркивает Жан-Люк Мартинес.

Известно, что в течение последних трех дней выставки посетители смогут пройти в Лувр с 21:00 до 8:30. Вход в это время будет бесплатным, но по предварительному онлайн-заказу. Это почти 30 000 мест.

По словам Жана-Люка Мартинеса, Лувр предоставляет бесплатный вход в музей, чтобы «подтвердить всем, что музей создан для всех», и объясняет, что более 40% из почти 10 млн посетителей в год посещают музей бесплатно.

Напомним, в 2019 году Лувр принял 9,6 млн посетителей, что является третьим лучшим результатом в истории музея, но ниже абсолютного рекорда 2018 года (10,2 млн).