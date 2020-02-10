Челябинск, , 08:01 — REGNUM В Челябинске могут продлить карантин в образовательных учреждениях. 11 февраля ситуацию будут обсуждать на заседании городского оперативного штаба.

Карантин был объявлен с 5 февраля. К этому времени несколько школ уже закрыли. Причиной стал подъём заболеваемости ОРВИ и гриппом. Особенно сильным прирост был в возрастной группе от 7 до 14 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, карантин был введёт после решения областного оперативного штаба. Согласно ему, каждый муниципалитет может начинать карантин исходя из текущей ситуации с заболеваемостью.