Чурапча, , 07:56 — REGNUM В Якутии в селе Чурапча открыли новое общежитие для студентов института физической культуры и спорта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Возведение трёхэтажного каменного здания стало возможным при финансировании в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016−2020 годы». В общежитии всего 200 мест, есть и столовая на 100 человек, вместительный актовый зал.

Институт в Чурапче является единственным вузом спортивной направленности в Якутии и единственным вузом из 14 подведомственных Министерству спорта РФ, который имеет специализацию по развитию национальных видов спорта народов России.

Как сообщало ИА REGNUM, в Войковском районе Москвы построят новое общежитие для студентов Финансового университета высотой до 50 метров.