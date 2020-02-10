Пермь, , 07:46 — REGNUM Пермский край традиционно участвовал во всероссийских соревнованиях «Лыжня России». В регионе 8 февраля на старт вышли порядка 20 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минспорта Прикамья.

Среди участников лыжной гонки были любители, спортсмены-профессионалы, ветераны, чиновники, школьники, семьи с детьми. В Перми на базе центральной площадки СК «Пермские медведи» дистанцию прошли 6 тыс. человек.

В 2020 году лыжникам предложили преодолеть одну из трех дистанций: 1945 метров, 5 или 10 км. Также состоялся адаптивный (инклюзивный) забег, который стал традицией.

Стоит отметить, в 2019 году в спортивных соревновании на территории Прикамья приняли участие 25 тыс. человек. На выбор предлагались дистанции 2019 метров, пять и 10 километров. Спортсмены с ограниченными возможностями здоровья преодолели дистанцию в один километр.