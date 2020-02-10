Гонконг, Китай, , 07:42 — REGNUM Еще семь случаев заражения новым коронавирусом выявлено в Гонконге, сообщает 10 февраля Гонконгский центр здравоохранения.

Все семеро являются членами одной семьи. В прошлом месяце они собирались вместе с двумя членами их семьи, у которых уже проявились симптомы болезни. Первыми заразившимися являются 24-летний молодой человек и его бабушка.

Общее число заболевших коронавирусом в Китае достигло 36 человек с учетом вновь заболевших на прошедшие сутки.