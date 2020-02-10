Пермь, , 07:28 — REGNUM В Перми на начало марта 2020 года запланированы съемки художественного фильма с участием российских и голливудских актеров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Пермского края.

Снимать российско-американо-канадскую ленту будут на базе клиники-курорта «Тенториум». Сопродюсерами триллера «Фактор S» выступят режиссер и продюсер Игорь Добровольский и генеральный продюсер мультсериала «Пчелография» Раиль Хисматуллин.

Съемки фильма пройдут при поддержке Госкиноцентра «Пермкино». Запланирован кастинг для участия в массовых сценах.

Стоит отметить, что с 2019 года в Пермском крае действует программа рибейта для поддержки кинопроизводства. Кинокомпании, которые снимают фильм на территории края, имеют возможность вернуть часть затрат. Отбор фильмов на компенсацию затрат осуществляет комиссия под руководством известного режиссера Павла Лунгина.