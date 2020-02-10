Кемерово, , 07:25 — REGNUM В Кузбассе стартовала госпрограмма льготной ипотеки для строительства или покупки жилья в сельской местности по ставке до 3% годовых, сообщили ИА REGNUM в администрации правительства региона.

«В рамках госпрограммы в Кемеровской области принята своя — «Комплексное развитие сельских территорий Кузбасса на 2020−2025 годы», — уточняют власти.

Отмечается, что теперь и сельские, и городские жители региона могут взять ипотеку до 3 млн рублей под низкий процент — до 3% годовых — сроком до 25 лет. Средства могут быть вложены в строительство или приобретение жилья в сельской местности. Жильё можно купить в новом доме и на вторичном рынке, а также купить дом с участком или участок и построить на нём дом.

Госпрограмма включает раздел по предоставлению потребительских кредитов по ставке до 5% — на обеспечение домовладений инженерными коммуникациями сроком на 5 лет (до 250 тыс. рублей).

«Льготные условия для приобретения жилья и улучшения условий, а также выгодные предложения для фермеров и других предпринимателей в селе будут способствовать развитию сельских территорий, привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест, закреплению профессиональных кадров», — сказал губернатор региона Сергей Цивилёв.

Он поручил департаменту строительства выбрать лучший типовой проект жилых домов для строительства в селе и довести до селян информацию о старте госпрограммы.