Благовещенск, , 07:25 — REGNUM Программу поддержки местных инициатив на 2020 год запустили в Приамурье: начался приём заявок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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Благодаря реализации данного проекта, муниципалитеты могут получить по 1 млн. рублей на благоустройство территории. В 2020 году участвовать в конкурсе смогут не только села, но и городские поселения.

«В этом году программа стала более доступной для муниципалитетов. Главное новшество — проекты могут представить в минфин Приамурья не только сельские, но и городские поселения. Теперь возможность воплотить в жизнь задуманное появилась у 17 населённых пунктов», — рассказал губернатор области Василий Орлов.

Проекты проходят конкурсный отбор, победитель получает поддержку: в 2020 году на реализацию проекта в бюджете региона предусмотрено 80 млн рублей.

«Областное министерство финансов снизило процент денежного вклада населения с 3% до 1%», — рассказал Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуму РФ внесён законопроект об инициативном бюджетировании.