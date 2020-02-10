Пермь, , 07:16 — REGNUM В Пермском крае на заседании регионального правительства принято решение о расширении полномочий оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Прикамья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Теперь в состав штаба входят представители МЧС и МВД по Пермскому краю. Спасатели и полиция смогут владеть необходимой информацией о распространении инфекции и оперативно принимать меры для обеспечения безопасности местного населения.

Штаб также контролирует состояние жителей региона, прилетевших из Китая. Наблюдение осуществляется в течение всего инкубационного периода инфекции (14 дней с момента возвращения из Китая). Как отметили в минздраве региона, у всех граждан, вернувшихся из Китая, симптомов заболевания не выявлено.