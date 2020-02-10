Новосибирск, , 07:07 — REGNUM Персональные данные клиентов микрофинансовых организаций (МФО) выставили на продажу в интернете. В базе около 800 записей с указанием имён, номеров телефонов, адресов и паспортных данных. По словам кандидата юридических наук, заведующего кафедрой административного, финансового и корпоративного права Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Олега Шерстобоева, разглашение персональных данных с нарушением законодательства, прежде всего, влечёт административную ответственность.

«Персональные данные защищаются специальным ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О персональных данных». Его суть сводится к тому, что любое лицо, работающее с чужими персональными данными, обязано использовать их только для целей, в которых они предоставляется. Раскрытие персональных данных возможно в силу прямого указания закона (например, сведения о доходах ряда должностных лиц размещаются на официальных сайтах) или с разрешения того, кому эти данные принадлежат (человека). Так, ст. 7 ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ чётко закрепляет конфиденциальность персональных данных, запрещая лицам, получившим доступ к персональным данным, раскрывать третьим лицам и распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом, — отмечает эксперт. — Для микрофинансовых организаций существует Федеральный закон от 02.07.2010 N 151-ФЗ (ред. от 02.12.2019) «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». В нем также закрепляется правило о соблюдении тайны об операциях своих заёмщиков. Все работники микрофинансовой организации обязаны соблюдать тайну об операциях заемщиков микрофинансовой организации, а также об иных сведениях, устанавливаемых микрофинансовой организацией, за исключением случаев, установленных федеральными законами».

Помимо штрафа, если распространение сведений причинило ущерб гражданину, то можно говорить о возмещении этого ущерба в прядке, предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом. Наконец, для работников организации, допустивших утечку информации, должны предусматриваться дисциплинарные санкции, вплоть до увольнения. Кроме того, учитывая, что микрофинансовая деятельность лицензируется, а обязанность о соблюдении тайны предусмотрена для таких организаций специальным законом, то могут быть сделаны выводы о действии такой лицензии.

Олег Шерстобоев «Что делать? Часто граждане, получая пластиковые карты, кредиты, скидки и т.п. подписывают согласие о своих персональных данных, в том числе предоставляют право передавать их третьим лицам. Эти соглашения могут быть длинными и они пишутся мелким шрифтом, а граждане просто всё это не прочитывают. Вывод простой, нужно внимательно считывать всю информацию, под которой ставится подпись. Если понадобилось обратиться в какую-либо организацию, то следует внимательно подходить к выбору нужной организации, посмотреть их сайт, собрать отзывы, посмотреть период, в течение которого организация функционирует. Как правило, организации с более длительным периодом работы, с хорошими отзывами, стараются следить за своей репутацией. Утечка информации здесь будет менее вероятна, чем у их менее известных и щепетильных конкурентов. Наконец, если информация о гражданине, помимо его воли попала в интернет, следует обратиться к провайдеру, к собственнику сайта на котором она размещена и потребовать её удаления. Можно обратиться в надзорные органы (для микрофинансовых организаций ЦБ России) и правоохранительные органы. Первые вправе проверить соблюдения лицензионных требований, вторые законность действий сотрудников организаций. Органом который отслеживает соблюдение законодательства о персональных данных является Роскомнадзор России, обращаться следует в его территориальные органы».

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Тем временем, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов, в Новосибирске созданы условия для развития индустрии микрофинансирования и микрофинансовых организаций.

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