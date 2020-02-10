Чита, , 07:04 — REGNUM Большинство мер поддержки семьи, сформулированных российским президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, Забайкальский край планирует внедрить уже в 2020 году. Об этом со ссылкой на губернатора региона Александра Осипова сообщает официальный сайт Забайкалья.

«Нужны все подсчеты и обоснования: сколько школьников будут получать горячее бесплатное питание, сколько будет получателей различных социальных выплат, сколько учителей должны получить доплату за классное руководство», — сказал глава региона. Одной из первоочередных задач краевого правительства Александр Осипов считает рост доходов населения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, одной из основных тем январского послания президента России Владимира Путина стал вопрос социальной поддержки. Глава государства выдвинул инициативу сохранить и укрепить меры поддержки семей, предложил предоставлять выплаты на ребенка от 3 до 7 лет включительно, обеспечить горячее бесплатное в школах для учеников 1−4 классов, сохранить и укрепить ряд мер поддержки для семей с детьми.