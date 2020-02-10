Пермь, , 07:02 — REGNUM В Перми днем 9 февраля у Театра оперы и балета состоялся митинг в защиту Горнозаводской ветки Пермской железной дороги. По разным подсчетам, акция протеста собрала от 250 до 2 тыс. участников, сообщают СМИ.

На митинге пермяки критиковали действия власти, требуя возобновить движение электричек на перегоне Пермь-1 — Мотовилиха и сохранить железную дорогу вдоль набережной Камы, а также выступали за тариф на уровне 20 рублей в общественном транспорте.

На акции протеста, несмотря на похолодание, было многолюдно. Участники пришли с плакатами «Повышение тарифа в общественном транспорте — очередное ограбление пермяков», «Нет сносу горнозаводской железной дороги», «Требуем сохранить исторический культурно-промышленный памятник», «Чиновники, пересаживайтесь на автобусы».

Участники митинга приняли резолюцию. В ней от чиновников потребовали пересмотра принятых решений, поскольку, по мнению горожан, они нарушают качество жизни людей и негативно влияют на городскую инфраструктуру.

«Мы требуем остановить реализацию транспортной реформы в Перми. Переосмыслить ее содержание, обсудив ее концепцию с горожанами и специалистами. До принятия согласованного варианта реформы мы требуем отложить повышение оплаты проезда, восстановить движение электрички на перегоне Пермь I — Пермь II. Эти пункты должны стать программными для любого кандидата в губернаторы. В противном случае мы будем голосовать и агитировать против его кандидатуры», — заявили митингующие.

Напомним, осенью 2020 года в Пермском крае пройдут досрочные губернаторские выборы. 21 января Максим Решетников был назначен министром экономического развития России и сложил полномочия главы региона досрочно.

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