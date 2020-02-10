Челябинск, , 06:57 — REGNUM В Челябинске губернатор региона Алексей Текслер собрал чиновников на совещание по карантинным коронавирусным центрам. Об этом сообщает его пресс-служба.

Совещание пройдёт утром 10 февраля. На нём будет рассмотрена ситуация с карантинными центрами в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области было открыто два карантинных центра. Один из них, в посёлке Ужёвка, властям пришлось закрыть. Поводом стали протесты жителей.

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