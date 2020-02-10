Хабаровск, , 06:42 — REGNUM В Хабаровске разгорается скандал, участниками которого стали известный спортивный клуб СКА «Нефтяник» и мэрия краевой столицы. Инициатором скандала стала начинающий блогер и, по совместительству, пресс-секретарь спортивного клуба, обвинившая градоначальника Хабаровска Сергея Кравчука в давлении и требовании уволить девушку из СКА «Нефтяник», а мэрию города в отказе оказывать поддержку клубу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Начинающий блогер из Хабаровска Любовь Краснослободцева, работающая в СКА «Нефтяник» пресс-секретарем неожиданно в своём авторском блоге на Youtube заявила, что мэр Хабаровска Сергей Кравчук потребовал у руководства СКА «Нефтяник» уволить её, а в случае неповиновения пригрозил прекращением финансирования. Как представила ситуацию сама Любовь Краснослободцева, так хабаровский градоначальник решил отомстить за критику.

Через несколько дней скандал из социальных сетей вышел в СМИ региона.

Однако в мэрии Хабаровска сообщили, что о своём «давлении на госпожу Краснослободцеву узнали из СМИ и телеграм-каналов». А уж о прекращении поддержки знаменитого спортивного клуба речи вообще никогда не шло.

«Никаких разногласий с клубом у нас никогда не было. Управление по физической культуре, спорту и здравоохранению города продолжает работу по оформлению пакета документов для проведения конкурса на предоставление субсидии. Что же касается информации, которую распространяет сотрудница СКА «Нефтяник» и блогер Любовь Краснослободцева, нам кажется, что логичнее обратиться за комментарием к тому, кто, по её информации, сообщил ей о том, что мэр требует её увольнения», — сообщил начальник управления по физической культуре, спорту и здравоохранению Хабаровска Александр Леонов.

Сама Любовь Краснослободцева утверждает, что о требовании уволить её, поступившем от мэра Хабаровска Сергея Кравчука, ей сообщил директор клуба Андрей Черенцов.

Любовь Краснослободцева «Мне об этом сообщил мой работодатель, директор СКА «Нефтяник» Андрей Владимирович Черенцов. Он сообщил, чтоб был звонок из мэрии с требованием уволить меня в трёхдневный срок. Он также сообщил, что мэрия пригрозила прекращением финансирования — на счёт клуба должны поступить 60 млн. рублей».

Причиной блогер считает попытку мэрии отомстить за критику.

Любовь Краснослободцева «Это попытка чиновников заставить меня закрыть свой канал в Youtube, где я критикую чиновников. Например, рассказали о лыжной базе, которая по документам проходила как спортивное сооружение, а на деле служила местом для отдыха чиновников. А платил за это бюджет. Одного не могу понять — рассказали об этом многие СМИ, блогеры, но отомстить почему-то мэрия решила именно мне».

Блогер также сообщила, что ей пока ничего не известно о планах руководства спортивного клуба относительно её увольнения. Пока она продолжает работать в СКА «Нефтяник» и вести свой блог.

Оперативно связаться с директором СКА «Нефтяник» Андреем Черенцовым не удалось. СМИ сообщили о том, что руководство клуба отказывается от комментариев.

Как сообщало ИА REGNUM, в последнее время Хабаровск сотрясают скандалы — один за другим. Недавно КПРФ обвинила ЛДПР, занимающую лидирующие позиции во всех властных структурах края, в давлении и продавливании нужных ей решений. Ранее в Хабаровске имел место скандал, связанный с горнолыжной базой «Спартак», в ходе которого губернатор края Сергей Фургал пригрозил отдать своих министров в руки СК РФ. Однако дальше слов дело не пошло, а министры из правительства региона увольняются сами — по собственному желанию и один за другим.

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