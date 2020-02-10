Новосибирск, , 06:23 — REGNUM В Новосибирске на 1 января 2019 года насчитывалось 53 проблемных объекта (505 269 кв. м, 10 913 квартир, 9 189 участников долевого строительства), такие даннные ИА REGNUM озвучили в мэрии города.

В городской администрации уточнили, что по шести из них решены вопросы 677 инвесторов: ул. Залесского, 6а в Заельцовском районе; ул. Сухарная, 1 в Заельцовском районе; ул. Беловежская, 16 в Кировском районе; ул. Титова, 196а в Ленинском районе; ул. Гоголя, 205 в Дзержинском районе; ул. Учительская, 9 в Дзержинском районе.

По словам начальника департамента строительства и архитектуры мэрии Алексея Кондратьева, сегодня в перечне проблемных объектов находятся 47 домов.

«Их можно разделить на следующие группы: четыре дома — самодостаточные многоквартирные дома, которые могут быть введены в эксплуатацию с учётом предоставления субсидий; 13 домов — многоквартирные дома, в отношении которых требуется реализация процедур в рамках Закона Новосибирской области № 583-ОЗ; 30 домов — многоквартирные дома, план окончания строительства которых будет определён по итогам завершения процедур в отношении банкротства застройщиков. Не менее шести домов мы намерены ввести в 2020 году», — заявил Кондратьев.

По официальным данным, с 2012 по 2019 годы в Новосибирске введено в эксплуатацию 85 проблемных домов (общая площадь 625 тыс. кв. м, решены вопросы 7 627 граждан).

В период с 2017 по 2019 год организовано 16 масштабных инвестиционных проектов.