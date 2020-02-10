Пекин, , 04:59 — REGNUM В столице провинции Гуандун городе Гуанчжоу на юге Китая постепенно и поэтапно возобновляется обычная работа общественного транспорта и рабочее производство, сообщает агентство Синьхуа.

Ночные автобусы деловые линии возобновляют свою работу с самого раннего тура понедельника 10 февраля. Четы речные трамвая, приостановленные ранее, также постепенно возобновят свое курсирование, сообщили в штаб-квартире Гуанчжоу по борьбе с новым коронавирусом.

Город также увеличит частоту и сократит интервалы движения городского транзитного железнодорожного и автомобильного транспорта. Ранее власти увеличили интервалы движения автобусов и поездов метро до 30−60 минут и до 10 минут соответственно в целях профилактики эпидемии.