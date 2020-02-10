Пекин, , 04:50 — REGNUM В общей сложности 3281 человек, переболевший новым коронавирусом, был выписан из больниц Китая за все время эпидемии, сообщает 10 февраля агентство Синьхуа.

За прошедшие сутки еще 632 человека были выписаны из больниц Поднебесной, включая 356 человек в провинции Хубэй, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, от вируса скончалось уже 908 человек, а число заболевших превысило 40 тыс. человек. За пределами эпицентра, провинции Хубэй, число вновь заболевших идет постепенно на спад.

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