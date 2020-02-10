Петухово, Курганская область, , 04:46 — REGNUM В Курганской области очистные сооружения города Петухово практически не работают и канализационные стоки напрямую направляются в местное озеро Лопатки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Построенные в 1981 году очистные сооружения практически разрушены и из четырёх линий работает лишь одна, механическая. Так как сооружения принадлежат муниципалитету, практически городские власти загрязняют окружающую среду и подвергают опасности благополучие и здоровье населения.

Рассмотрев доводы Роспотребнадзора, суд обязал городские власти Петухово построить к 2022 году новую канализационную очистку.