Владивосток, , 04:25 — REGNUM Проверка медицинских учреждений показала, что медорганизации Приморья вошли в восьмёрку регионов, в которых было отмечено больше всего нарушений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Роспотребнадзора.

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По данным ведомства в Приморье в 32,4% медицинских организаций отмечались ошибки медперсонала в проведении опроса пациентов при сборе анамнеза. Подобные нарушения были выявлены в республике Адыгея, Еврейской автономной области, республике Дагестан, Иркутской, Ленинградской и Свердловской областях.

Как сообщало ИА REGNUM, Росздравнадзор нашёл серьёзные нарушения установленного порядка оказания медицинских услуг в 820 клиниках пластической хирургии.