Дуррес, , 10:04 — REGNUM 9 февраля жители около ста семей, ранее проживавших в двух тринадцатиэтажных зданиях в прибрежном албанском городе Дуррес, пострадавших во время землетрясений 26 ноября, провели митинг протеста, требуя от властей помощи в разрешении жилищного вопроса.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, здания были признаны непригодными для жилья, однако жители требуют проведения углубленной экспертизы и вынесения официального решения о реконструкции данных объектов.

В пятницу 7 февраля на улицы выходили жители 18 городского округа Дурреса, уже два месяца ожидающие проведения углубленной экспертизы о пригодности их домов к проживанию.

Долгое ожидание и вынужденная беспомощность приводит пострадавших при землетрясении в агрессивное расположение духа и заставляет идти на решительные шаги, в то время как власти небольшой балканской страны испытывают серьезные затруднения в преодолении последствий кризиса, в том числе финансового характера.

Ситуация осложняется высоким уровнем коррупции в стране.

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