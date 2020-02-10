Дуррес, 10 февраля 2020, 10:04 — REGNUM 9 февраля жители около ста семей, ранее проживавших в двух тринадцатиэтажных зданиях в прибрежном албанском городе Дуррес, пострадавших во время землетрясений 26 ноября, провели митинг протеста, требуя от властей помощи в разрешении жилищного вопроса.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, здания были признаны непригодными для жилья, однако жители требуют проведения углубленной экспертизы и вынесения официального решения о реконструкции данных объектов.
В пятницу 7 февраля на улицы выходили жители 18 городского округа Дурреса, уже два месяца ожидающие проведения углубленной экспертизы о пригодности их домов к проживанию.
Долгое ожидание и вынужденная беспомощность приводит пострадавших при землетрясении в агрессивное расположение духа и заставляет идти на решительные шаги, в то время как власти небольшой балканской страны испытывают серьезные затруднения в преодолении последствий кризиса, в том числе финансового характера.
Ситуация осложняется высоким уровнем коррупции в стране.
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