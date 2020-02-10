Ухань, Китай, , 03:07 — REGNUM Власти города Ухань, столицы центральной китайской провинции Хубэй, где произошла вспышка нового коронавируса, начинают дезинфекцию против коронавируса дважды в день, сообщает 9 февраля агентство Синьхуа.

Дезинфекция помещений будет осуществляться дважды в день — в 10:00 и 16:00 ежедневно в таких ключевых местах как медицинские институты, карантинные зоны, дома, где выявлены заболевшие, супермаркеты, отели и общественные гостиные, наряду с местами свалки, сообщили в уханьской комиссии здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, власти провинции Хубэй — эпицентра вспышки нового коронавируса, выпустили новую политику борьбы с эпидемией коронавируса, подразумевающую выплату субсидий и предоставление льгот.

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