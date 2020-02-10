Москва, , 02:48 — REGNUM Сформировать стратегический запас средств индивидуальной защиты на случай распространения на территории России нового коронавируса поручило правительство РФ, сообщают 10 февраля «Известия».

Над выполнением данной задачи трудятся в Росрезерве, Минфине и Минпромторге. Ведомства должны предоставить совместные предложения по обеспечению населения медицинскими масками на основе расчетов Роспотребнадзора.

Источник в Росрезерве сообщил, что в настоящее время запаса масок у государства нет, но создать его планируется в ближайшее время вне зависимости от угрозы распространения коронавируса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, цены на медицинские маски в ряде регионов увеличились в разы. В некоторых регионах УФАС начала проверку аптек.

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