Пекин, , 02:42 — REGNUM Министерство науки и технологий Китая выпустила руководство по привлечению научно-исследовательски и опытно-конструкторских проектов по созданию наборов экспресс-тестов для нового коронавируса, сообщает агентство Синьхуа.

В министерстве отметили, что нынешние реагенты для выявления нуклеиновых кислот вируса работают очень долго при большой трудозатратности. Они не дают возможности удовлетворить быстрорастущие нужды в мгновенном распознавании вируса в крови пациентов.

Руководство призвано снять имеющиеся ограничения на пути развития продукции по выявлению вируса, двигаясь в сторону мгновенной диагностики пациентов с подозрениями на коронавирус. Новое оборудование, которое можно применять на местах, должно иметь возможность выявлять инфекцию в крови пациентов в течение 1,5 часов.

Исследовательские институты, университеты и предприятия могут подать свои заявки на свою продукцию с 8 по 13 февраля. Министерств и соответствующие надзорные органы после этого проведут отбор лучших вариантов.