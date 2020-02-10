Пекин, , 02:34 — REGNUM Сельскохозяйственный банк развития Китая (ADBC) одобрил экстренные займы в размере 10,07 млрд юаней (около $1,44 млрд) для борьбы с новым коронавирусом в стране, сообщает 8 февраля агентство Синьхуа.

Данный шаг призван профинансировать предприятия в деле производства и закупки, профилактики и контроля поставок для борьбы с новым коронавирусом, включая закупки зерна, хлопка и топлива.

По данных на 7 февраля 28 отделений банка одобрили выдачу экстренных займов на борьбу с эпидемией уже 190 предприятий в размере 5,59 млрд юаней. Займы окажут поддержку в закупке лицевых масок и защитного оборудования, а также в рыночном снабжении.

Поддержка будет также оказана и поддержанию работы временных госпиталей «Хуошэньшань» и «Лэйшэньшань» в городе Ухань — эпицентре эпидемии, сообщили в ADBC.