Пекин, , 01:57 — REGNUM Новый коронавирус обычно не живет на воздухе долго, поэтому никаких доказательств возможности его передачи через аэрозоль нет, сообщил китайский эксперт, передает 9 февраля агентство Синьхуа.

По словам исследователя инфекционных заболеваний Китайского центра контроля и профилактики заболеваний Фэн Лучжао, произнесенным во время пресс-конференции, в настоящее время вирус преимущественно передается через капельки из носа или рта при чихании. Однако, в форме аэрозоля он существовать не может и быстро погибает.

В связи с этим, он предложил людям использовать салфетки, руки или носовые платки для того, чтобы закрывать нос или рот при кашле и чихании, дабы не допустить разбрызгивание капель. Напомним, что известно о нескольких механизмах передачи коронавируса — аэрогенном, контактном, фекально-оральном, а также вертикальном.