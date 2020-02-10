Ухань, Китай, , 01:47 — REGNUM Провинция Хубэй в центральной части Китая может производить ежедневно более 30 тыс. защитных костюмов против вирусов, сообщил вице-губернатор региона Цао Гауанцзин, передает агентство Синьхуа.

Ключевые производители защитных костюмов провинции вскоре обеспечат производство на уровне 50 тыс. костюмов в день благодаря монтажу новейшего оборудования, сообщил Цао.

По его словам, соответствующие предприятия возобновили свою работу еще 7 февраля. Производители масок N95, в свою очередь, планируют увеличить производство со 150 тыс. до 200 тыс. масок в день.

Отметим, что Хубэй является эпицентром эпидемии нового коронавируса в Китае. На нее приходится больше заболевших этой опасной инфекцией, чем во всем остальном мире.