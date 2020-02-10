Ханчжоу, Китай, , 01:39 — REGNUM Женщина, зараженная новым коронавирусом, родила здорового ребенка в провинции Чжэцзян на востоке Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Анализы младенца на нуклеиновые кислоты коронавируса оказались отрицательными. В настоящее время он получает интенсивный уход. Спустя несколько дней у него вновь будут взяты анализы, чтобы подтвердить отсутствие вируса, сообщили в Детском госпитале при Школе медицины Чжэцзянского университета.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошедшей неделе в столице провинции Хубэй городе Ухане, который является эпицентром эпидемии нового коронавируса, был выявлен первый случай заражения ребенка коронавирусом от матери при его рождении.

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