Ухань, Китай, , 01:33 — REGNUM Случаев перекрёстного заражения новым коронавирусом во временных госпиталях, созданных на базе общественных мест в китайском городе Ухане, столице провинции Хубэй зафиксировано не было, сообщает агентство Синьхуа.

С того момента, как пациенты с одним и тем же подтвержденным диагнозом стали помещаться в одно и то же место, проблема перекрестного заражения отпала сама собой, сообщил вице-президент Китайской академии инженерии и президент Китайской академии медицинских наук Ван Чэнь.

Ухань является эпицентром вспышки эпидемии нового коронавируса в Китае. В виду нехватки мест в госпиталях, власти города приняли решение переоборудовать под них общественные места вроде выставочных центров и спортивных площадок.

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