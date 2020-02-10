Куньмин, Китай, , 01:11 — REGNUM Беспилотник используется в столице китайской провинции Юньнань городе Куньмине для распыления дезинфекционного средства против нового коронавируса, сообщает 8 февраля агентство Синьхуа.

Дрон за раз может быть загружен 10 литрами дезинфекционного средства. Он используется для распыления на площади 8000 кв. метров в месте размещения застрявших из-за эпидемии коронавируса туристов в провинции Хубэй, сообщил представитель компании Yunnan Senye Aviation Technology Co, Ltd. Сунь Тяньминь, который проводил дезинфекцию.

Как отметил Сунь, беспилотник помогает избежать риска перекрестной инфекции и улучшает эффективность работы относительно обычной ручной дезинфекции. Такой подход является полезным делением ручной дезинфекции и его планируется использовать в ключевых местах вроде школь.