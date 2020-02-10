Пекин, , 01:05 — REGNUM Китай ускорил процесс одобрения тестовых наборов для выявления нового коронавируса, сообщили в Национальной администрации медицинской продукции КНР.

Регистрация семи тестовых наборов от семи производителей была одобрена администрацией, что призвано усилить объемы снабжения медицинских учреждений такими наборами, сообщили представитель администрации Цзян Дэюань во время пресс-конференции.

Производительность и безопасность такой продукции определяется рядом технических требований после жёсткого отбора и тестирования. Администрация требует от своих региональных департаментов ускорить одобрение всех видов медицинского оборудования для профилактики эпидемии.

Всего 88 заявок на регистрацию медицинского оборудования было одобрено в рамках соответствующей процедуры к 16:00 по местному времени 7 февраля. Всего 57 регистрационных сертификатов было выдано на одноразовые защитные костюмы. Еще 63 сертификата — на медицинские масти, 171 — на хирургические маски и 364 — на одноразовые медицинские маски.