Гонконг, Китай, 9 февраля 2020, 23:18 — REGNUM В Гонконге число заразившихся коронавирусом возросло до 36 человек, сообщили 9 февраля местные СМИ со ссылкой на данные органов здравоохранения.
Ранее сообщалось о 26 зараженных. Отмечается, что среди заболевших — девять членов одной семьи.
Как сообщало ИА REGNUM, разразившаяся в Китае вспышка заболевания, вызванного коронавирусом 2019-nCoV, по мнению ряда экспертов, вполне может оказаться рукотворной. Вице-президент РАН, председатель ДВО РАН, академик Валентин Сергиенко не исключает, что пандемия коронавируса имеет все признаки биологического оружия.
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