Москва, , 23:24 — REGNUM В МЧС по Москве предупредили о неблагоприятных метеорологических в столице, связанных с усилением ветра до 17 м/с и гололедицей. Об этом 9 февраля сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что согласно данным Росгидромета, неблагоприятные погодные явления прогнозируются «в ближайшие 1−3 часа 9 февраля и до утра 10 февраля».

В целях безопасности жителям Москвы рекомендуется поставить автомобиль в гараж, а при его отсутствии — оставить машину вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

При управлении автомобилем необходимо значительно снизить скорость движения и избегать обгонов, перестроений, опережений, а также увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие строения.

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