Москва, , 23:03 — REGNUM Продающие в интернете якобы базу данных клиентов онлайн-площадки Ozon злоумышленники не смогут получить доступ к аккаунтам пользователей. Об этом заявил директор по информационной безопасности компании Александр Болотов.

По его словам, мошенники регулярно формируют и выставляют на продажу базы, которые собраны из старых данных разных сервисов.

«Важно отметить, что даже зная имя, дату рождения и номер телефона пользователя Ozon, мошенники не смогут получить доступ к аккаунтам клиентов», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роскачестве напомнили, что интернет служит площадкой для заработка, действуют на его просторах и мошенники. Любую информацию в сети стоит проверять.

Так, не стоит не указывать персональные данные на подозрительном сайте. Требование платы от пользователя за некий приз, компенсацию или любую иную награду с вероятностью 99% является уловкой мошенников.

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