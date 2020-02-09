Абу-Даби, , 22:59 — REGNUM В Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ) в ближайшее время выпишут из больницы 73-летнюю гражданку Китая, у которой ранее был диагностирован новый тип коронавируса. Об этом 9 февраля сообщили в министерстве здравоохранения и профилактики ОАЭ.

По данным ведомства, пожилая женщина, которая в состоянии вернуться к повседневной жизни, полностью выздоровела.

Напомним, 8 февраля эмиратское государственное агентство новостей WAM сообщило, что число заболевших новым типом коронавируса в Объединенных Арабских Эмиратах возросло до семи человек.

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