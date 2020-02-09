Вашингтон, , 21:40 — REGNUM Посол Китая в США Цуй Тянькай назвал абсолютным бредом слухи о том, что новый тип коронавируса был искусственно выведен в военных лабораториях КНР или США. Об этом 9 февраля он сообщил в эфире телеканала CBS.

Дипломат отметил, что существует очень много спекуляций на эту тему, одной из которых, является предположение о том, что вирус был создан как биологическое оружие в специализированных лабораториях Китая и США.

«Как мы можем верить всем этим бредням? Это абсолютный бред», — заявил Тянькай.

По его словам, пока достоверно не установлен источник нового типа пневмонии, по предварительной информации, он произошел от каких-то диких животных, однако, необходимо провести более детальные исследования по этому вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, разразившаяся в Китае вспышка заболевания, вызванного коронавирусом 2019-nCoV, по мнению ряда экспертов, вполне может оказаться рукотворной. Вице-президент РАН, председатель ДВО РАН, академик Валентин Сергиенко не исключает, что пандемия коронавируса имеет все признаки биологического оружия.

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