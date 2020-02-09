Лондон, , 21:14 — REGNUM Четвёртый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Великобритании. Об этом, как передает телеканал Sky News, сообщил главный санитарный врач страны Крис Уитти.

«Пациент был переведен под контроль специалистов … в больнице Royal Free Hospital», — сказал он.

Известно, что пациент ранее находился во Франции, где контактировал с заболевшим коронавирусом человеком.

Напомним, 9 февраля Bloomberg сообщил, что ученые из Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней пришли к выводу, что максимальное число заболевших от коронавируса достигнет 500 тыс. человек.

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