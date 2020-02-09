Тобольск, Тюменская область, , 20:27 — REGNUM В тюменском городе Тобольске сложилась «странная ситуация с уборкой снега». Так оценил её глава города Максим Афанасьев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

«Финансирование есть, техники достаточно. Желание работать вроде присутствует. А результат удручающий», — заявил градоначальник.

Было отмечено, что после снегопада первоочередные работы подрядчиками начинаются в малолюдных местах. Кроме того, было принято решение с 16 апреля всем подрядчикам подключиться к Региональной навигационно-информационной системе, чтобы в режиме он-лайн отслеживать уборку дорог.