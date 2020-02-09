Вашингтон, , 18:57 — REGNUM Самолет авиакомпании British Airways преодолел расстояние от Нью-Йорка до Лондона за рекордные 4 часа 56 минут, об этом 9 февраля сообщает The Independent.

Лайнер развивал во время полета скорость порядка 1 тыс. 200 км в час, приближаясь к скорости звука. Причиной тому стал сильный попутный ветер, вызванный штормом «Сиара».

"Приоритетом для нас является безопасность, а не установление рекордов. Но наши профессиональные пилоты максимально воспользовались погодными условиями, чтобы доставить наших клиентов в Лондон значительно быстрее», — приводит издание слова представителя компании.

Прежний рекорд составил 5 часов 13 минут, он принадлежал норвежской авиакомпании, совершившей рейс в январе 2018 года. В среднем же данный маршрут преодолевается самолетами за 6 часов 13 минут.

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