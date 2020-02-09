Москва, 9 февраля 2020, 17:44 — REGNUM Экипаж корабля Северного флота России «Адмирал флота Касатонов» провел учения в Баренцевом море, об этом 9 февраля сообщает ТАСС.
Была отработана постановка пассивных помех и ложных целей специальными устройствами, предназначенными для радиоэлектронной борьбы.
«В полигонах флота в Баренцевом море экипаж корабля отработал постановку пассивных помех и ложных целей комплексами радиоэлектронной борьбы», — говорится в заявлении флота, цитируемого изданием.
Подобное изделие призвано защитить фрегат от атак высокоточных ракет потенциального противника. После того, как корабль завершит все необходимые испытания, он будет принят в состав ВМФ России.